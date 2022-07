Marianella: «Dybala, Inter ormai fuori. Scelta tra due club»

Massimo Marianella è intervenuto negli studi di Sky Sport dove – tra gli altri temi toccati – si è anche espresso sul futuro di Paulo Dybala. Secondo il noto telecronista sportivo, l’Inter è ormai fuori dai giochi.

FUORI DAI GIOCHI – Secondo quanto riporta Massimo Marianella, il futuro per Paulo Dybala è a un bivio. Dove l’Inter, però, non è più tra le opzioni. Queste le parole del noto telecronista sportivo: «Non credo che l’Inter sia più nella foto per il suo arrivo. Ora la scelta è tra Roma e Napoli e dove cade cade bene, perché sono due piazze molto calde e con un tifo appassionato. Il nostro calcio terrebbe inoltre un protagonista importante».