Inter-Monaco, due anni dopo a Ferrara per la seconda partita amichevole

Inter-Monaco è la seconda amichevole stagionale per l’Inter, dopo l’1-4 di martedì a Lugano (vedi highlights). Si gioca alle 20.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, di fatto l’esordio in Italia.

PRIMA INTERNA – Inter-Monaco apre una lunga serie di sabati a tinte nerazzurre. Da ora in avanti si giocherà sempre un’amichevole ogni sabato, fino alle prime due giornate di Serie A – in anticipo – il 13 a Lecce e il 20 con lo Spezia. Dopo aver battuto 1-4 il Lugano, nel debutto del precampionato, la squadra di Simone Inzaghi partirà questa mattina in treno alla volta di Ferrara. Giocherà allo Stadio Paolo Mazza, con una particolarità: a due anni esatti dall’ultima volta. Il 16 luglio, ma del 2020, l’Inter di Antonio Conte vinse 0-4 contro la SPAL ormai destinata alla retrocessione. Lì era campionato, slittato all’estate per via della pandemia, ora sarà un “semplice” test col Monaco che però inizierà la Ligue 1 una settimana prima dei nerazzurri (il 6 agosto).

NUOVE PROVE – A Lugano Inzaghi ha provato, per parte della ripresa, il 3-4-1-2 con Joaquin Correa dietro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, non è escluso si possa rivedere anche in Inter-Monaco. Non ci sarà ancora Milan Skriniar, reduce da un infortunio con la Slovacchia a giugno e non certo fuori per le questioni di mercato. Peraltro i nazionali si allenano tutti da mercoledì scorso, con quindi tre giorni di sedute sulle gambe, e non possono certo essere in forma partita. Ma sarà comunque l’occasione per vedere alcuni volti nuovi e diversi giovani. Nel Monaco, guidato da Philippe Clement, da capire se ci sarà l’ultimo acquisto Breel-Donald Embolo ufficializzato nella serata di ieri (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Monaco: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).