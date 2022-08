Da Mantova a Lecce in bicicletta per seguire l’Inter! Il gesto del tifoso

Mille chilometri per seguire l’Inter, no non è una follia. È il gesto d’amore che ha fatto Francesco, grandissimo tifoso nerazzurro, per seguire la sua squadra del cuore.

MILLE CHILOMETRI – Francesco, intervistato da Sky Sport, ha percorso ben mille chilometri (precisamente da Mantova a Lecce) in bicicletta per seguire in trasferta la sua Inter all’esordio contro il Lecce in Serie A. Un vero gesto d’amore che va oltre la passione per i colori nerazzurri. Il suo obiettivo, adesso, è quello di vedere tutte le trasferte dell’Inter in bicicletta.