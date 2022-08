Mourinho: «Roma da scudetto? Solo due hanno speso meno! Inter migliorata»

José Mourinho si prepara alla nuova stagione tra i protagonisti della Serie A dopo il mercato non da poco con l’arrivo, su tutti, di Paulo Dybala. In conferenza stampa l’ex allenatore dell’Inter ha parlato anche di lotta scudetto

NUOVO CAMPIONATO – José Mourinho parla della lotta scudetto e il mercato della Roma, facendo riferimento – come al solito -, alle altre squadre in Serie A: «La seconda stagione significa più tempo per lavorare, più conoscenza e più consapevolezza. la Roma per voi è una candidata per lo scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. L’Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C’è tanto rumore intorno a noi, mentre no di altre squadre. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati?».