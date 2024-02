Cruz: «Scomparsa Brehme triste per tutti. Inter, Simeone farà così»

Cruz è a bordocampo al Meazza in vista di Inter-Atlético Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League di stasera (ore 21). L’ex attaccante, oltre a parlare della partita, ricorda Brehme scomparso oggi.

IL SALUTO – Da una leggenda dell’Inter come Julio Ricardo Cruz un ricordo per Andreas Brehme dopo la prematura scomparsa: «È un momento molto triste, non solo per i tifosi interisti ma per tutto il mondo del calcio. Sappiamo cos’era lui, sono cresciuto con quella Germania Ovest molto forte. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo come persona, però nel calcio si sa tutto e me ne hanno sempre parlato benissimo. Era una persona giovane che aveva ancora tanto da vivere, faccio un saluto grande alla sua famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene».

IL CAMPO – Oltre alle parole su Brehme, Cruz si esprime anche su Inter-Atlético Madrid: «Sarà una partita molto tattica. L’Atlético Madrid ha vinto l’ultima partita in casa, loro sono in fiducia ma allo stesso tempo l’Inter sta bene. Simone Inzaghi sta dimostrando grandissima tecnica, la squadra gira bene in tutto. Ma sappiamo di affrontare un avversario che in Champions League ha fatto molto bene. Sappiamo che a Diego Pablo Simeone non piace perdere, a mio avviso aspetteranno un po’ e cercheranno qualche contropiede».