Cruciani: «Sulla Lu-La fin troppa enfasi. Acerbi? Polemiche da deficienti!

Giuseppe Cruciani non ci va molto sul sottile sul caso Acerbi e sulle polemiche dei tifosi dell’Inter in merito al suo possibile arrivo. Poi ritiene eccessivo l’entusiasmo sulla Lu-La

TROPPO ENTUSIASMO − Cruciani si esprime sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku: «L’Inter ha giocato una gara sufficiente a Lecce, trovando la vittoria al 94′ e poi con lo Spezia, che non è una squadra straordinaria ma si può sempre inciampare. Però l’entusiasmo che c’è in queste ore sulla Lula risponde all’esigenza di giornali e tv di vendere il loro prodotto. In realtà ha segnato un gol Lautaro Martinez».

ASSURDITÀ − Poi Cruciani si scaglia contro chi critica l’arrivo di Acerbi: «Non volere Acerbi, che lo vuole Simone Inzaghi e conta solo questo, perché avrebbe riso e provocato il gol del Milan l’anno scorso è una cosa assurda. Lui è un bravissimo ragazzo, un ottimo giocatore. Contestarlo per una cosa del genere è ridicolo, fa bene l’Inter a comprarlo anche per far tacere questi deficienti». Le sue parole su Pressing.