Champions League, l’Inter oggi conosce tre avversarie: spareggi, le partite

Comincia a delinearsi la situazione relativa alla fase a gironi di Champions League, con sorteggio giovedì a Istanbul (vedi articolo). Stasera iniziano le partite di ritorno degli spareggi, che definiranno le ultime sei possibili avversarie dell’Inter.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO SPAREGGI

PERCORSO CAMPIONI

Stella Rossa-Maccabi Haifa (andata 2-3) martedì 23 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Viktoria Plzen-Qarabag (andata 0-0) martedì 23 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt (andata 0-1) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity

Trabzonspor-Copenaghen (andata 1-2) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

PERCORSO PIAZZATE

Benfica-Dinamo Kiev (andata 2-0) martedì 23 agosto ore 21 – diretta TV Italia 1, Sky Sport Football e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

PSV Eindhoven-Rangers (andata 2-2) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251, così come su Mediaset Infinity.