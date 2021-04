Criscitiello: “Superlega una casta per fare più soldi! Distruttori di sogni”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello tramite il proprio profilo Twitter si scaglia contro l’idea della Superlega.

TUTTO PER I SOLDI – Michele Criscitiello si schiera contro la Superlega. Il direttore di Sportitalia esprime tutto il suo disappunto per la nuova organizzazione del calcio europeo. Ecco il suo tweet:

Prima fanno disastri con bilanci e acquisti sbagliati poi per porre rimedio cercano di creare una casta di Lega per fare più soldi. Altrimenti salta il banco. Non sono Presidenti ma distruttori di sogni e giocano con la passione della gente. #SuperLeague #fermateli #sportitalia

— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 19, 2021