Criscitiello: «Skriniar? Al PSG non contenti, si parla di rilancio. Minaccia all’Inter»

Ieri sera il PSG è tornato a parlare di Skriniar, tramite il presidente Al-Khelaifi (vedi articolo). Criscitiello tiene aperta una possibilità di rischio per l’Inter, anche se più che altro per voci dalla Francia. Ne ha parlato a Sportitalia Mercato.

NON MOLLANO LA PRESA – Il PSG aveva Milan Skriniar come obiettivo principale per la difesa, fino alla settimana scorsa. Per Michele Criscitiello, però, l’Inter rischia di ricevere da qui a giovedì altri “messaggi” dalla Francia: «Sembrerebbe che a Parigi non siano contenti. Ci sarebbe una minaccia parigina, che tanto lo prendono al 2023 per una parola data fra giugno e luglio tra Inter e PSG. Si parla di un rilancio da cinquantacinque-sessanta milioni più un giocatore».