Trevisani: «Inter, Bayern Monaco e Barcellona peggior accoppiamento!»

L’Inter nel Girone C di UEFA Champions League con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, cioè quello più difficile. Riccardo Trevisani dagli studi Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo le difficoltà dei nerazzurri.

TANTA SFORTUNA – Riccardo Trevisani dagli studi Mediaset commenta così il Girone C dei nerazzurri: «Non è che l’Inter è terza e hai preso l’Eintracht Frankfurt o RB Lipsia. Sei terzo con tutte le difficoltà del caso. Chiaro che prenderne una era normale essendo in terza fascia tranne se non sei stato particolarmente fortunato. Nella logica, peggio di Bayern Monaco e Barcellona non c’erano tantissimi accoppiamenti per l’Inter. Però ha dimostrato anche l’anno scorso, pur perdendo, di tener testa al Liverpool. Ha fatto dei progressi europei, però dovrà farne di maggiori per superare questo girone. Non è il Barcellona di Lionel Messi, Xavi e Iniesta e di Guardiola. È una squadra che, nonostante i problemi economici giganteschi, ha messo su un gruppo di giocatori molto interessante e ha preso dalla cantera giovani come Gabi e Pedri che rappresentano i nuovi Xavi e Iniesta».