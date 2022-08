Andreolli: «Bayern Monaco forte ma soffre in difesa, l’Inter può fare bene!»

Andreolli, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista, a margine dei sorteggi di UEFA Champions League ha espresso la sua opinione riguardo le avversarie dei nerazzurri.

LE AVVERSARIE – Marco Andreolli su Inter TV ha parlato delle avversarie dei nerazzurri (vedi sorteggio): «Bayern Monaco? Vero che è andato via Robert Lewandowski, però comunque è una squadra che ha investito tanto e bene nel mercato ridisegnando una squadra che proverà ad arrivare fino in fondo in Champions League. È votata all’attacco, però è una squadra che concede qualcosina per cui dovrà essere brava l’Inter a sfruttare le occasioni che verranno fuori. Contro il Barcellona sarà un’altra doppia sfida di livello».