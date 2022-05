Criscitiello: «Il Sassuolo contro il Milan darà l’anima, rapporti con Marotta!»

Per Criscitiello la speranza principale dell’Inter si chiama Sassuolo, che affronterà il Milan all’ultima giornata di Serie A. Nonostante i neroverdi non abbiano più niente da dire in campionato il giornalista, da Sportitalia Mercato, ricorda i rapporti fra Carnevali e Marotta.

SPERANZA PER L’INTER – Michele Criscitiello analizza il calendario finale del Milan: «Il Verona non fa regali, l’Atalanta non sta bene, contro il Sassuolo ci sarà da divertirsi. Forse col Milan darà l’anima anche per una questione abbastanza logica: i rapporti, non diciamo di amicizia ma quasi parentela, fra Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta. Il rapporto è fraterno, è sanguigno. Se la giocherà forte, non ci aspettiamo un Sassuolo in vacanza all’ultima: assolutamente. Così come il Verona domenica».