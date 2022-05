Perisic-Inter, tempo di rinnovo: no accordo ma un’indicazione – SI

Perisic sta facendo una stagione strepitosa, ma nonostante ciò è arrivato negli ultimi due mesi di contratto con l’Inter. Da Sportitalia Mercato Pedullà, in collegamento da Roma, spiega come le possibilità per il rinnovo ci siano.

TUTTO FATTIBILE – Ivan Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno. Dopo il gol di domenica contro l’Udinese si è ribadito come serva il rinnovo, e di questo ne parla Alfredo Pedullà: «Su Perisic è una cosa scandita, ha fatto una stagione finora straordinaria. A prescindere dalla volata scudetto è stato straordinario, non c’è un accordo di massima ma è una cosa abbastanza imbastita».