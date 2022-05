Marino: «Inter impaurita dall’Udinese dopo 2-1. Rigore? Serve chiarezza»

Pierpaolo Marino, in collegamento su Tiki Taka, si è espresso su Udinese-Inter 1-2. Il dirigente friulano reclama sul rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Pablo Mari su Dzeko

POLEMICA RIGORE − Marino analizza il match della Dacia Arena: «Udinese-Inter? E’ stata una gara aperta fino all’ultimo. L’Inter ha avuto determinazione ma anche paura dopo che l’Udinese l’ha riaperta. Ricordiamo però che la partita è stata decisa da un rigore non visto da Chiffi inizialmente. C’è da capire quando il Var deve intervenire, sui rigorini o meno. I tifosi dell’Udinese non lo riconoscono come rigore. L’Inter psicologicamente era in difficoltà però ha vinto e gli va dato meritato».