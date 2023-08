Criscitiello: «Samardzic? Pimenta poco credibile! Se Marotta chiama…»

Il caso Samardzic fa ancora discutere, soprattutto dopo il botta e risposta tra il padre agente del serbo e la Pimenta. Criscitiello, incalzato da un telespettatore, torna sull’argomento attaccando ancora una volta il club nerazzurro

LAVORO FATTO BENE – Lazar Samardzic è il caso per eccellenza di questa sessione di calciomercato. Il suo mancato arrivo all’Inter fa ancora discutere, soprattutto dopo l’intervista del padre-agente rilasciata a Sportitalia. Michele Criscitiello insiste: «Quello che la gente non capisce è che si va a fondo della notizia e il giornalista mette in bocca all’intervistato delle cose registrate, il lavoro non è stato fatto bene, di più. Se poi dobbiamo fare i tifosi, a mio avviso è sbagliato. L’intervista è venuta bene perché è dettagliata e registrata».

ERRORI – Criscitiello prosegue: «Per me l’errore sta sempre in mezzo, non ha né ragione il papà di Samardzic né la Pimenta: hanno fatto un pasticcio con il calciatore. Se il papà di Samardzic, che è stato il protagonista di questo calciomercato, rilascia un’intervista di mezz’ora giornalisticamente il lavoro è stato fatto bene. Se qualcuno dice il contrario forse è perché avrebbe voluta farla. E se Marotta mi chiama adesso e mi dice di voler dire che il papà di Samardzic è un buffone, io sono il più contento del mondo perché noi siamo giornalisti».

GESTIONE – Per finire Criscitiello muove l’ennesima critica all’Inter: «Se Samardzic esce e si fa vedere con la mano sul petto, per me è un giocatore dell’Inter. Altrimenti il club nerazzurro ha sbagliato ad acconsentire riprese e foto. Per me la versione della Pimenta non è credibile, quella del papà di Samardzic è un po’ dura. L’Inter ha sbagliato a fare le visite mediche e, nel 2023, acconsentire foto e giornalisti senza prima aver fatto firmare un contratto. Possono capitare queste trattative ma solitamente le visite mediche si fanno in maniera nascosta. Quest’anno la scuderia Pimenta, che purtroppo non è Raiola, ha commesso diversi errori».