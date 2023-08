IN – Cagliari-Inter, attesa biglietti settore ospiti: possibili novità

I biglietti per Cagliari-Inter sono usciti martedì, ma non per il settore ospiti. I tifosi nerazzurri attendono ancora di poter acquistare i tagliandi per la partita di lunedì: la nostra redazione ha ottenuto informazioni in merito.

PROSSIMA PARTITA – Per Cagliari-Inter lunedì sera attesi oltre 16.000 spettatori all’Unipol Domus, coi (pochi) biglietti rimasti andati a ruba. I rossoblù hanno definito il record di abbonamenti da quando giocano nell’attuale stadio (2017), con 13.431 tessere. Questo significa che, per il resto dell’impianto, restano poco più di 2.500 biglietti per ogni partita. In vista dell’Inter sono stati messi in vendita martedì mattina, polverizzati in poche ore nonostante prezzi non certo popolari (120 e 150 euro). Al momento non c’è più nessuna disponibilità, anche se potrebbe liberarsi qualche minimo tagliando residuo a ridosso del match. Il tutto esaurito è al netto del settore ospiti, per il quale la vendita non è ancora iniziata. Si attende la nuova determina dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, che non è ancora arrivata. Possibile però che in tal senso ci siano delle novità in serata, come appreso da Inter-News.it. Ma, in ogni caso, i biglietti per il settore ospiti di Cagliari-Inter (415 posti) non usciranno oggi e ci sarà poco tempo per acquistarli prima della partita.