Criscitiello: «De Paul via? Inter giustificata. Con Conte forse cambiava»

De Paul ieri è stato presentato come nuovo giocatore dell’Atlético Madrid, dopo l’acquisto ufficializzato a metà luglio. Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, mostra il suo rammarico per come le italiane (Inter inclusa) non ci abbiano provato fino in fondo.

TALENTO PARTITO – Rodrigo de Paul è uno dei big della scorsa Serie A che in questa sessione estiva di calciomercato si sono trasferiti all’estero. Sull’argentino, passato dall’Udinese all’Atlético Madrid, si esprime il giornalista Michele Criscitiello: «Non dovevamo assolutamente perderlo, come calcio italiano. La Juventus lo poteva prendere, l’Inter in questo momento no perché ha delle difficoltà. La giustifichiamo. Lo voleva Antonio Conte, forse poteva cambiare qualcosa».