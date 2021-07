Inter Primavera in ritiro a Vipiteno: le due prossime amichevoli

L’Inter Primavera guidata da Christian Chivu svolgerà una parte di preparazione in Trentino Alto Adige: il comunicato del club nerazzurro.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter. “Prosegue a Vipiteno, in Trentino Alto Adige, la preparazione dell’Inter U19 in vista del prossimo campionato. La squadra agli ordini di Cristian Chivu rimarrà in ritiro sino a domenica 2 agosto.

Nel periodo a Vipiteno, l’Inter affronterà in amichevole il Campo di Trens questa sera alle ore 19 e il Naz l’1 agosto alle ore 17“.

Fonte: Inter.it