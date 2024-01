Criscitiello: «Calcio del Var non ci piace. A prescindere da Inter o Milan»

Michele Criscitiello conferma su Sportitalia le idee già descritte negli ultimi giorni sul Var, sugli arbitri e su tutto quello che è diventato il calcio. Non ci sono discorsi di errori, non c’entrano Inter, Milan e altre squadre.

SFOGO – Michele Criscitiello si sfoga pesantemente contro gli episodi delle partite in Italia: «A prescindere da Inter o Milan questo calcio con il Var non ci piace. Tre volte a settimana ci sono degli errori: vedete il rigore dato all’Atalanta o quello non dato al Milan. Nel calcio normale nessuno sarebbe stato fallo, in quello del Var lo sono entrambi. Questo calcio a noi non piace, tenetevi il Var ma usata così la tecnologia non serve a nulla: ci fa solo arrabbiare e disperare»