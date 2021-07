Cottarelli: «Interspac, ecco il prossimo passo. Bocelli ha già versato»

Interspac ha superato il primo step, ossia il sondaggio che ha ottenuto ottimi riscontri (vedi articolo). Il professor Cottarelli, intervistato da Videolina, parla di come proseguirà il progetto di azionariato popolare per l’Inter.

BUONE RISPOSTE – È soddisfatto il professor Carlo Cottarelli per come si sta avviando il progetto Interspac, di cui è presidente: «Nel calcio europeo credo che sia il primo caso, di società grosse, in cui i tifosi mettono insieme dei soldi per comprare un club. Il prossimo passo è quello di contattare la società e vedere se si può lavorare insieme. Andrea Bocelli ha già versato. Io presidente dell’Inter? No, deve essere un giocatore».