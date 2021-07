Ferrari: «Bellerin più difficile di Nandez. Inter, c’è uno con cui rinnovare»

Ospite dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, l’agente Fabrizio Ferrari ha parlato di Bellerin e Nandez, i due nomi per la fascia destra dell’Inter (vedi articolo). Per lui, però, c’è da tenere in considerazione anche il discorso rinnovi.

MOSSE DI MERCATO – L’agente Fabrizio Ferrari è dell’idea che l’Inter debba iniziare a pensare al rinnovo di un giocatore in scadenza nel 2022: «Marcelo Brozovic. Credo che sia quello determinante nella lista (di quelli a scadenza, ndr). Gli altri sono sicuramente importanti, lo stesso Samir Handanovic comunque è il capitano, ma il primo è assolutamente lui. È comunque il regista, ed è uno dei giocatori più importanti all’Inter. Chi prenderei sulla fascia? Nahitan Nandez, anche se Héctor Bellerin mi piace molto. È un bel giocatore, ma io prenderei un giocatore che conosce il campionato italiano. Si sta lavorando col Cagliari su un’altra operazione, i rapporti sono buoni: secondo me trovo più difficile Bellerin che Nandez».

NUOVO CORSO – Ferrari poi si sposta sull’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter: «Secondo me era un’occasione da non perdere, se voleva uscire da una situazione di pseudo-comfort come quella della Lazio. Era un allenatore stimato, che aveva fatto molto di più di quello che la gente pensava. Secondo me è una grande sfida per Inzaghi, con un sistema di gioco che lui già conosce».