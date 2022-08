Cottarelli: «Cremonese il primo amore mentre l’Inter è l’amore della vita!»

Il professor Cottarelli, fondatore di InterSpac, non nasconde il suo amore per due squadre di calcio lombarde come la Cremonese e l’Inter. Il nerazzurro però il colore più importante.

AMORI CALCISTICI − Carlo Cottarelli si è espresso sulla sua doppia fede calcistica: «Speriamo che la Cremonese possa fare bene in Serie A. Andrò a vedere la partita con l’Inter ma resterò neutrale: la Cremonese infatti è il primo amore, mentre l’Inter è l’amore della vita».

Fonte: provinciacr.it