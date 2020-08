Costacurta: “Inter, brillantezza ritrovata. Conte tra i piÃ¹ grandi d’Europa”

Costacurta: “Inter, brillantezza ritrovata. Conte tra i più grandi d’Europa”

Presente negli studi di “Sky Sport 24”, Alessandro ‘Billy’ Costacurta – ex difensore del Milan e attuale opinionista – ha analizzato il percorso dell’Inter in Europa League e il lavoro di Antonio Conte.

SFOGHI E BRILLANTEZZA – Secondo Alessandro Costacurta, lo sfogo di Antonio Conte post-Atalanta è stato sincero e utile a compattare la squadra. Uno sfogo che ha permesso ai nerazzurri anche di ritrovare la brillantezza mostrata nel percorso in Europa League, che ha portato il club a raggiungere la finale contro il Siviglia. Questa l’analisi dell’ex difensore del Milan: «Se non conoscessi Antonio direi che ha fatto quelle dichiarazioni apposta per compattare la squadra. Il suo è stato uno sfogo, è uno che il freno lo usa poco. Probabilmente, però, questo è servito per far reagire la squadra. Spesso ricordo che ai microfoni è venuto e si è sfogato, come nel post Bologna o Sassuolo. Gli esempi più clamorosi della brillantezza dell’Inter sono D’Ambrosio, Godin e un Barella che avevo visto stanco e ora è rinato. Questo è un grande allenatore, tra i più grandi d’Europa».