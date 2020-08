Sanchez, si prova recupero per Siviglia: domani indicativo. Sensi ok – Sky

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” a seguito dell’Inter a Düsseldorf, ha parlato delle possibili scelte di Antonio Conte in vista della finale di venerdì contro il Siviglia. Si spera nel recupero – anche se solo per uno spezzone – di Alexis Sanchez. Sensi intanto mette minuti nelle gambe in vista della partita.

RECUPERI E CONDIZIONE – Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, che è già tempo di preparare la finale di Europa League contro il Siviglia. Per la sfida in programma venerdì, Antonio Conte proverà a riavere a disposizione Alexis Sanchez anche se solo per qualche spezzone di partita. Nel mentre, Stefano Sensi prova a mettere minuti nelle gambe. Queste le parole di Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” a Düsseldorf, al seguito dei nerazzurri: «Io non mi aspetto nessuna sorpresa per la finale di Europa League. Questi giorni serviranno però per far fare qualche allenamento in più a Sensi. Vediamo cosa farà domani Sanchez. Il cileno oggi ha fatto lavoro a parte, ma domani potrebbe fare qualcosina con la squadra per sperare di averlo a disposizione per 15-20 minuti. Sarà difficile, ma Conte vuole provarci per potersi girare durante la partita con il Siviglia e trovare in panchina Eriksen, Sensi e Sanchez».