Costacurta: «Chi vince la Coppa Italia? Juventus per un motivo! Dybala…»

L’Inter e la Juventus si incontrano per la quarta volta in stagione nella finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Costacurta prova a intuire con largo anticipo che partita potrebbe essere, sbilanciandosi anche sulla possibile vincitrice. Poi un commenta sulla possibile coppia Lautaro Martinez-Dybala

ASPETTATIVE – L’Inter e la Juventus si sfideranno ancora una volta nella finale di Coppa Italia dopo essersi già scontrate in Supercoppa. Alessandro Costacurta sa già cosa aspettarsi: «Mi aspetto una partita come quella di Torino dove la Juventus probabilmente non partirà così forte ma credo che voglia dimostrare di essere tornata perché secondo me è tornata. La Juventus è tornata a sognare lo scudetto perché le altre squadre sono imperfette e hanno fatto delle cadute clamorose».

TRA MERCATO E CORSA SCUDETTO – L’Inter per la prossima stagione punta Paulo Dybala. Costacurta è stuzzicato da un’idea: «Ieri ho visto un Lautaro Martinez in stile nazionale Argentina. Riguardando il derby milanese di ieri ho visto che giocavano con i rifinitori dietro e Dybala secondo me potrebbe fare una bellissima coppia con Lautaro, forse anche meglio di quella attuale. Sarei stimolato a vedere Lautaro davanti con Dybala dietro. Scudetto? La favorita è l’Inter soprattutto per il risultato nel derby di Coppa Italia ma sono curioso di vedere se anche stavolta il Milan reagirà. Chi vincerà la Coppa Italia? Dico la Juventus perché finora non ha battuto una delle prime».