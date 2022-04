Bergonzi insiste: «Inter-Milan, gol da convalidare! Handanovic neanche si tuffa»

Bergonzi, ex arbitro oggi opinionista su Sport Mediaset, dopo Juventus-Fiorentina è tornato ad analizzare l’episodio del gol annullato a Bennacer contro l’Inter in Coppa Italia.

DA CONVALIDARE – Mario Bergonzi torna ad analizzare il gol annullato a Ismael Bennacer per fuorigioco di Pierre Kalulu. Questo il parere dell’ex arbitro: «Nel pomeriggio i vertici dell’AIA hanno dichiarato di aver promosso a pieni voti l’arbitraggio di Maurizio Mariani. Però hanno anche detto che era una situazione difficile, quindi c’è molta confusione. Noi dobbiamo valutare se Kalulu disturbava o meno Samir Handanovic, che non si tuffa neanche perché non vede partire il tiro. Mariani decide di annullare il gol dopo tre minuti al VAR. Rivedendo le immagini tante volte secondo me Kalulu non da fastidio a Handanovic. Lui non vede partire il tiro perché davanti c’erano anche i suoi compagni di squadra. Il gol per me era da convalidare».