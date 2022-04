Del Piero: «Inter, bel cazzotto al campionato! Dybala? Gioverebbe a uno»

L’Inter dopo aver battuto il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è più che mai pronta a lottare per lo scudetto. Del Piero, dagli studi di Sky Sport, dice la sua sul peso che potrebbe avere il derby appena vinto in campionato. L’ex numero 10 bianconero commenta anche le voci di mercato su Dybala

FUTURA COPPIA? – L’Inter per la prossima stagione sogna di potersi regalare Paulo Dybala. Secondo Alessandro Del Piero, l’argentino potrebbe funzionare alle spalle del connazionale Lautaro Martinez: «Dispiacere se Dybala dovesse andare all’Inter? No. Diciamo che Lautaro è un giocatore che in area fa male, è bravo di testa e soprattutto si muove tanto. Ha bisogno dietro di uno che dia la palla. Chiaro che Dybala oggi al posto di Dzeko – che secondo me è un giocatore fantastico -, vale a dire uno più focalizzato sull’assist, potrebbe giovare molto a Lautaro».

CAZZOTTO – Del Piero parla poi del peso che potrebbe avere per l’Inter il trionfo nel derby di Coppa Italia: «Fino a oggi abbiamo visto che tutto può accadere, psicologicamente l’Inter ha dato un bel cazzotto al campionato perché ha detto “io ci sono”. Il fatto è che i punti sono talmente pochi che non deve sbagliare perché il Milan ha saputo rialzarsi sempre. Quindi immagino che avrà una reazione adesso e poi il Napoli che deve fare un miracolo, sicuramente deve vincerle tutte e sperare che qualcuna davanti rallenti».