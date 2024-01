Costacurta: «Acerbi non sbagliava da 17 mesi! No difficoltà Inter»

Acerbi è stato anticipato da Henry in occasione del momentaneo 1-1 di Inter-Verona. Sull’episodio, da ex difensore, si è espresso Costacurta a Sky Sport.

GESTIONE NEGATIVA – L’Inter non ha difeso certo in maniera perfetta sul gol del momentaneo pareggio del Verona. Alessandro Costacurta analizza l’azione: «Lì c’è stato un doppio errore, sia nell’impostazione quando Marko Arnautovic ha perso palla sia Francesco Acerbi sul cross. Era diciassette mesi che non sbagliava un intervento tecnico in area: può capitare fare un errore, ma non li ho visti in difficoltà sinceramente. È chiaro che le squadre sanno difendersi, sono fisiche e quindi diventa un po’ tutto più difficile».