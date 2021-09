Costa (sottosegretario Salute): «Stadi, procederemo ad aumento capienza. Tappa intermedia»

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato della possibilità di portare la capienza degli stadi (oltre che di cinema, palazzetti e teatri) fino a circa il 75-80%. Lasciando le porte aperte anche al ritorno degli stadi al 100%.

AUMENTO CAPIENZA – Buone notizie per tutti i tifosi e per le società. Di calcio e non solo. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha infatti parlato a Un giorno da pecora su Radio 1. Paventando un ampliamento della capienza negli stadi: «Abbiamo preso un impegno preciso, il 30 settembre valuteremo un aumento delle capienze per teatri, stadi e cinema. Prevediamo un 75-80%, ma sarà una tappa intermedia per guardare nelle prossime settimane all’obiettivo di tornare al 100%».