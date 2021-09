Vecino: «Inter squadra libera! Siamo all’inizio, non vogliamo fermarci»

L’ex Vecino non sarà titolare in Fiorentina-Inter, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A (vedi formazioni). Queste le sue dichiarazioni a Inter TV nel prepartita della sfida del Franchi.

TRASFERTA DELICATA – Matias Vecino presenta Fiorentina-Inter: «Stiamo bene, non sarà facile ma abbiamo tutto in regola per fare una grande partita e portare a casa i tre punti. Credo che, in generale, loro abbiano una buona squadra e buoni giocatori. Si vede col cambio allenatore un entusiasmo diverso e un altro modo di giocare, dobbiamo stare attenti per fare una buona partita. Cosa mi è piaciuto dell’Inter? Siamo una squadra libera che attacca con tanti uomini: abbiamo fatto tanti gol. Siamo anche bravi a difendere e non concedere tante occasioni, dobbiamo continuare così perché siamo solo all’inizio e non vogliamo fermarci».