Correa, no rientro anticipato. Situazione da monitorare nelle prossime ore

Correa è alle prese con un infortunio riportato nel ritiro dell’Argentina. Questi gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante dell’Inter, secondo Sportitalia.

AFFATICAMENTO – Nelle ultime ore i tifosi dell’Inter avevano ricevuto notizie poco rassicuranti riguardo all’infortunio di Joaquin Correa. Ora emergono degli spiragli che inducono invece all’ottimismo. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, non è ancora certa la sua esclusione nel prossimo match dell’Argentina contro il Perù: “Al momento non è previsto un rientro anticipato di Correa in Italia perché non è ancora sicura la sua indisponibilità nel prossimo match dell’Argentina. L’affaticamento verrà monitorato nelle prossime ore”. Si tratterebbe quindi di un infortunio di lieve entità. L’Inter rimane vigile sulla faccenda visti i tempi ristretti per la sfida di Serie A contro la Lazio, ma per il momento Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo.

Fonte: Twitter – Gianluigi Longari