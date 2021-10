FOTO – Skriniar, saluto con una leggenda dopo Croazia-Slovacchia

Skriniar ha terminato i suoi impegni con la nazionale, chiudendo con la sfida Croazia-Slovacchia. Su Instagram, il difensore dell’Inter ha postato una foto con Modric.

SALUTO – Milan Skriniar è sceso in campo nel match tra Croazia e Slovacchia, terminato in pareggio dopo 90′ ricchi di emozioni e ribaltamenti di fronte (vedi articolo). Tra gli avversari c’erano due suoi compagni all’Inter, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (vedi articolo). Ma non solo. In campo c’era anche il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, leggenda del calcio croato e giocatore ammirato da tutti gli amanti di questo sport. Su Instagram, il centrale slovacco ha postato una foto che immortala il suo saluto a fine partita proprio con il capitano croato. Di seguito il post dal profilo ufficiale.

Fonte: Instagram – Milan Skriniar