Correa al nuovo debutto col Marsiglia. Miglioramento… per l’Inter

Correa ieri è sceso in campo per qualche minuto col Marsiglia, nella vittoria per 1-5 col Clermont. L’attaccante in prestito dall’Inter è un fantasma da quando si è trasferito in Francia, ma se non altro i risultati del club stanno migliorando in ottica riscatto.

TRIS CONCESSO – Da quando è arrivato Jean-Louis Gasset come allenatore del Marsiglia, al posto di Gennaro Gattuso, la squadra di Joaquin Correa si è svegliata. Anche se l’attaccante in prestito dall’Inter ha un impatto pressoché nullo su questo rilancio. Ieri l’OM ha battuto per 1-5 il Clermont, che pure era riuscito a pareggiare a inizio ripresa. È la terza vittoria in tre partite con Gasset in panchina, dopo quelle con lo Shakhtar Donetsk in Europa League (3-1) e Montpellier in Ligue 1 (4-1). Correa ieri è subentrato all’83’ ad Amine Harit, sul punteggio di 1-4, una sorta di nuovo debutto perché Gasset l’aveva finora sempre ignorato. È la sua quindicesima presenza col Marsiglia, dieci in campionato e cinque in campo internazionale, i gol sono ancora zero. Ma in ottica riscatto l’Inter può sorridere.

IL RITARDO – Il Marsiglia ha ridotto il gap dalla zona Champions League, che è la condizione per far scattare l’obbligo di riscatto di Correa (undici milioni all’Inter): -6 dal terzo posto del Monaco, -5 dal quarto del Lille. Ma il Nizza, che ha collezionato due punti nelle ultime quattro giornate, può salire terzo nel caso in cui dovesse ritrovare la vittoria alle 13 a Tolosa. La classifica ora dice Brest 43 (deve giocare), Monaco 42, Lille 41, Nizza 40 (deve giocare), Marsiglia 36 a pari punti col Lens (che deve giocare). La corsa per il riscatto di Correa resta complicata, ma un minimo è ripresa. E va ricordato che anche la vittoria dell’Europa League servirebbe come traguardo.