Marsiglia, la missione Correa continua! Battuto anche il Clermont

Il Marsiglia vince contro il Clermont per 5-1 e si avvicina alla zona Champions League. La missione Joaquin Correa continua, l’Inter spera nella rimonta.

MISSIONE – Il Marsiglia è rinato in seguito all’esonero di Gennaro Gattuso. Anche il Clermont viene battuto per 5-1, la zona Champions League è distante appena cinque punti. Iliman Ndiaye, Pierre Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss, Luis Henrique e Faris Moumbagna segnano per la squadra del neo-allenatore Gasset, che non ama particolarmente Joaquin Correa. Il giocatore acquistato dall’Inter ha fatto i suoi primi minuti sotto la gestione del francese, solamente poco più di 10 a risultato acquisito alla fine della serata. L’Inter spera ancora nel riscatto, il Marsiglia sta dando segnali positivi in vista della corsa all’Europa che conta. Al Clermont non basta il momentaneo pareggio di Bilal Boutobba al minuto 51 del secondo tempo.