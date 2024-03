Inter-Genoa dalla Primavera alla prima squadra: due con Inzaghi

Alle 13 inizierà Genoa-Inter del Campionato Primavera 1, ma due giocatori chiave per Chivu non prenderanno parte al match. Questo perché sono con Inzaghi in prima squadra.

DA UN ROSSOBLÙ ALL’ALTRO – Alle 13 inizia Genoa-Inter del Campionato Primavera 1 e sono appena uscite le formazioni ufficiali. In distinta non figurano per Cristian Chivu né Ebenezer Akinsanmiro né Aleksandar Stankovic. I due centrocampisti sono con Simone Inzaghi in prima squadra, con Akinsanmiro che ha già debuttato da professionista domenica scorsa nel finale a Lecce. Un’indicazione che potrebbe anticipare qualche scelta di domani per Inter-Genoa, match questo non Primavera ma di Serie A. Come noto al Meazza non si vedrà Hakan Calhanoglu, indisponibile a centrocampo alla pari di Stefano Sensi. Mentre per Davide Frattesi le condizioni sono in miglioramento ed è possibile che vada in panchina. Il reparto ridotto ha fatto sì che Inzaghi abbia aggregato i due Primavera, “togliendoli” a Chivu.