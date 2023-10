Correa, mai una gioia al Marsiglia! Il Brighton rimonta sotto di due

Correa non sta di certo vivendo un’esperienza particolarmente felice al Marsiglia. Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, la squadra francese si è fatta rimontare anche in Europa League contro il Brighton di De Zerbi, da 2-0 a 2-2.

IN RIMONTA – Che momentaccio per il Marsiglia di Joaquin Correa, fermo al dodicesimo posto in classifica in Ligue 1 a quota 9 punti e reduce da due sconfitte consecutive, questa sera si è fatto rimontare in casa dal Brighton di De Zerbi in Europa League. Inizio perfetto per i francesi allenati da Gennaro Gattuso avanti 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Mbemba e Veretout rispettivamente al 19′ e al 20′. Joaquin Correa gioca titolare tutta la sfida, schierato esterno nel 4-4-2 e sostituito all’ora di gioco. Ma proprio al 55′ il Brighton riapre la partita con il gol di Gross e trova il gol del pareggio con Joao Pedro da calcio di rigore.