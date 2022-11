Correa, fin qui ha inciso poco con l’Inter. Il Mondiale per rilanciarsi – CdS

Joaquin Correa, a differenza di Romelu Lukaku, è già certo di partecipare al Mondiale (vedi QUI). L’argentino fin qui ha inciso poco con l’Inter e ora vuole sfruttare questa competizione per rilanciarsi. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere la sua ultima occasione in nerazzurro.

RILANCIO – La prima parte di stagione con l’Inter non lo ha di certo messo in luce, anzi. Eppure le opportunità le ha avute, soprattutto dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Lui, però, non è stato sempre in grado di rispondere in maniera adeguata, non a caso in coppia con Lautaro Martinez ha finito per giocare quasi sempre Edin Dzeko, diventato poi trascinatore della squadra. Il Qatar sotto questo punto di vista pu offrirgli l’opportunità di rilanciarsi, ma ovvio che non partirà da titolare. Seppur convocato, Correa dovrà fare i conti con una concorrenza fuori dal normale: tra gli attaccanti convocati, difatti, anche Paulo Dybala, ma anche Julian Alvarez, Angel Di Maria e Nico Gonzalez, oltre Lautaro Martinez e Lionel Messi che giocheranno praticamente sempre da titolari.

SVOLTA O ADDIO – Correa ha assoluta necessità di rilanciarsi per tornare all’Inter sicuramente più motivato. Nelle ultime uscite, difatti, ha dato l’impressione di essersi “incupito”. Se anche questa stagione dovesse essere anonima come la prima (condizionata dagli infortuni), difficile immaginare la riconferma per una terza, nonostante la fiducia e la buona volontà da parte del suo allenatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno