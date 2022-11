Asllani, poco spazio con l’Inter ma niente prestito! L’idea di Inzaghi – TS

Kristjan Asllani non ha trovato molto spazio con l’Inter nella prima parte di stagione. Secondo Tuttosport però è escluso un prestito del centrocampista a gennaio. Inzaghi ha un’idea ben precisa

CRESCITA – Kristjan Asllani non ha trovato molto spazio con l’Inter. Ad oggi, il centrocampista albanese, ha collezionato 12 presenze, ma solo in 3 occasioni è partito titolare fra cui l’ininfluente gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Visto l’infortunio di Brozovic, spiega Tuttosport, era lecito aspettarsi un impiego più massiccio del centrocampista ma Inzaghi, nel post-partita contro l’Atalanta, ha spiegato le sue scelte ed i motivi per cui ha preferito impiegare Calhanoglu in regia: una questione di mera esperienza ed affidabilità. Nonostante i rumors è difficilissimo che Asllani possa lasciare l’Inter a gennaio in prestito: resterà alla base fino al termine della stagione. Questa stagione può essere considerata d’apprendistato, avendo come ottimi maestri Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport – S.P