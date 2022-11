Lukaku, suo impiego al Mondiale ancora in dubbio ma con con il Belgio fissa una data – CdS

Romelu Lukaku è partita in ritiro con il Belgio e conta di esserci al più presto. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, seppur il suo impiego non è ancora confermato, l’attaccante belga ha fissato il suo ritorno in campo.

RECUPERO – Filtra ottimismo riguardo il ritorno in campo di Romelu Lukaku al Mondiale in Qatar. La risonanza effettuata lo scorso lunedì ha dato esiti incoraggianti, nel senso che sono stati riscontrati evidenti miglioramenti nell’evoluzione del risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro. Insomma, Lukaku non è ancora guarito del tutto, ma guarda con maggiore ottimismo al futuro. Certezze assolute non ci possono essere. Scontato che si procederà con cautela, ed è molto probabile, inoltre, che un paio di giorni prima della partenza della competizione il calciatore si sottoponga a nuovi accertamenti e controlli. Il regolamento prevede che entro ventiquattro ore dal debutto un giocatore possa essere sostituito. Significa che una pur minima percentuale di dubbio resterà fino a quel giorno.

DATA PER IL RITORNO – Da questa settimana Lukaku comincerà ad effettuare i primi lavori sul campo. Da escludere, ovviamente, una sua partecipazione all’amichevole di venerdì prossimo contro l’Egitto e il debutto del Belgio al Mondiale contro il Canada, previsto per il 23 novembre. Potrebbero esserci margini per vederlo già contro il Marocco, o più probabilmente contro la Croazia dell’amico Marcelo Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno