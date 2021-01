Contratti in scadenza: l’Inter valuterÃ  il futuro di due giocatori – Sky

Contratti in scadenza: l’Inter valuterà il futuro di due giocatori – Sky

Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Con il mese di gennaio inizia anche il periodo particolare in cui i giocatori col contratto in scadenza possono prendere accordi con altre squadre. L’Inter ha diversi giocatori in scadenza e valuterà attentamente il loro futuro

Con il 2021 inizia anche quel periodo dell’anno in cui le società devono fare delle valutazioni sul futuro di alcuni giocatori in scadenza di contratto. Tra i giocatori in scadenza all’Inter ci sono in particolar modo due giocatori come Aleksander Kolarov e Ashley Young. Le situazioni dei due giocatori sono diverse, Young è arrivato all’Inter a gennaio scorso e si è saputo imporre come una pedina preziosa a disposizione di Antonio Conte. Kolarov è arrivato dalla Roma la scorsa estate e per il momento, complici il Covid e alcuni problemi fisici, non si è praticamente visto. Il serbo ha un’opzione di rinnovo per la prossima stagione e secondo “Sky Sport” la posizione dei due giocatori verrà valutata attentamente dall’Inter da qui alla fine della stagione.