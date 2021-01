Napoli, Victor Osimhen Ã¨ risultato positivo al Coronavirus

Napoli, Victor Osimhen è risultato positivo al Coronavirus

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Victor Osimhen è risultato positivo al Coronavirus dopo aver svolto il tampone ieri al suo rientro dall’estero dove ha seguito delle terapie. Il giocatore è asintomatico e non ha avuto contatti col gruppo squadra

Continua la stagione tormentata di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli, fermo da alcuni mesi per diversi problemi fisici, è infatti tornato in Italia ieri ed è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare. Il giocatore è asintomatico e non ha avuto contatti col resto del gruppo squadra. A comunicarlo è il Napoli attraverso il suo profilo twitter.