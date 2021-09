Condò: «Novità Dumfries, prestazione strepitosa sulla fascia destra»

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport per il post-match di Inter-Bologna, ha elogiato la grande prestazione di Dumfries, ritenendola strepitosa. Una novità per Simone Inzaghi

NOVITÀ − Condò riflette sulla gara di Dumfries in Inter-Bologna: «La grande novità per l’Inter e Simone Inzaghi è stata Denzel Dumfries che ha giocato dal primo minuto. Anche Federico Dimarco ha giocato una grande partita ma l’olandese è stato strepitoso sulla fascia di destra». Il laterale olandese è stato autore di una gara formidabile sulla corsia di destra. Per lui un assist al bacio per la rete del vantaggio firmata Lautaro Martinez. L’ex PSV ha messo in costante difficoltà Aaron Hickey.