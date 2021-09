Inzaghi: «Dopo il Real Madrid molto arrabbiato! Lasciata alle spalle»

Inzaghi ha concluso la conferenza stampa di Inter-Bologna 6-1. Ecco le risposte date dal tecnico ai giornalisti presenti al Meazza a seguito del dilagante anticipo di oggi.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Bologna.

Cosa ha portato a cambiare così tanti giocatori in formazione?

Ho optato per diversi cambi ma io penso che ho una rosa molto competitiva. Si gioca sempre con le nazionali e c’è poco tempo per recuperare. Poi c’è stata la partita contro il Real Madrid. Oggi ho fatto riposare molti giocatori come Calhanolgu e Perisic. Con Dzeko volevo farlo riposare di più, ma è andata comunque molto bene.

Come sta Correa?

Stiamo valutando. Il ragazzo farà i controlli e speriamo in bene.

Inzaghi si aspettava un esordio così positivo di Dumfries dal 1′?

Sì: fa sempre bene in allenamento, ha un approccio sempre positivo. Ha voluto sempre l’Inter e noi siamo stati bravi a prenderlo con i nostri dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin.

Un giudizio fra oggi e mercoledì?

Io penso che abbiamo fatto molto bene. Capita di fare sei gol e di fare diciannove tiri senza segnare. Non bisogna guardare solo il risultato: la partita col Real Madrid va analizzata. Allo stesso tempo ero molto arrabbiato: quando non riesci a vincere con diciotto tiri in porta non devi perdere. Però l’abbiamo lasciata alle spalle.