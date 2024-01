Condò: «Lautaro Martinez? Milito merita una statua! Credo in Inzaghi»

Al termine della gara tra Monza e Inter Paolo Condò analizza la prestazione nerazzurra, soffermandosi sulla qualità di Lautaro Martinez (e i meriti di Diego Milito), del centrocampo e sulla bravura di Simone Inzaghi.

CONVINCERE – Archiviati i tre punti contro il Monza, negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò parla della vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi in Brianza. Queste le sue parole: «Lautaro Martinez ha pensato a Diego Milito. Quest’ultimo ha portato una Champions League, con i due gol nella finale contro il Bayern Monaco nel 2010, e ha contribuito a portare all’Inter Lautaro Martinez. Milito meriterebbe una statua nella nuova sede dell’Inter. Poi sono rimasto colpito, ancora una volta, dal centrocampo nerazzurro. Quello che hanno fatto assieme Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Erano dovunque e impedivano al Monza qualsiasi ripartenza. Simone Inzaghi ha finito di convincermi, credo nelle sue qualità. Tante cose le ha fatte contro avversari straniere in Champions League. Anche contro il Manchester City abbiamo visto una gara equilibrata. Quest’anno non sta facendo altro che proseguire su questo spartito. Mi aspetto di più da lui, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di Davide Frattesi. Aggiungendo lui al centrocampo, si possono avere altri centrocampisti che si lanciano in avanti in caso Inzaghi giocasse con un solo attaccante. VAR? La cosa fondamentale è rendere preciso l’automatismo della tecnologia».