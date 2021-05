Paolo Condò – giornalista sportivo – è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24 per commentare la notizia dell’addio di Antonio Conte all’Inter.

BRUTTA NOTIZIA – Paolo Condò non ha usato mezzi termini per commentare l’addio di Antonio Conte all’Inter: «È una pessima notizia. Ritengo apprezzabile il fatto di ridurre il monte stipendi vista la situazione. È una notizia abbastanza recente però che, oltre ai tagli, servano una settantina di milioni dal mercato perché questo vuol dire cedere uno o due dei pilastri della squadra. In questo senso, anche alla luce del prestito destinato a mettere in sicurezza i conti dell’Inter, questi settanta milioni sono saltati fuori in un secondo momento e sono un buco impressionante. I conti di tutto il calcio sono in grandissima difficoltà, ma da altre parti devono essere meno gravi se qualcuno si può mettere in testa di prendere i big dell’Inter. Evidentemente i soldi ci sono, probabilmente sono in Inghilterra o a Parigi».

RIDIMENSIONAMENTO – Condò ha poi avvisato i tifosi dell’Inter di stare attenti ai big: «Già il fatto di aver dato quei soldi a Conte (vedi articolo) ti porta ad avere circa cinque milioni per il sostituto. Penso che Inzaghi dal punto di vista economico potrebbe essere su quei livelli. Bisognerà vedere anche che squadra verrà messa a disposizione perché, senza Conte, alcuni giocatori saranno ceduti. Al di là della reazione dei giocatori della perdita dell’uomo che li ha portati allo Scudetto, cosa fai, rinunci a Lautaro Martinez? A Romelu Lukaku? Ad Alessandro Bastoni? Quest’Inter era una squadra giovane, che, mantenendo soltanto questa rosa, era competitiva sia in Italia sia in Europa».