Jeda: «Uscita Conte brutto segnale per l’Inter. Poteva diventare potenza»

Jeda non capisce perché l’Inter abbia lasciato andare via Conte. L’ex attaccante, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, fa capire che se fosse stato lui a dover scegliere avrebbe fatto di tutto per trattenerlo.

UN TERREMOTO – Questa l’analisi di Jeda: «All’Inter adesso la scossa è grande, Antonio Conte era il centro del progetto. Peccato che per poco tempo: si stava vedendo solo ora cosa poteva diventare, assieme alla proprietà. Poteva diventare l’Inter una potenza anche a livello di marketing e altro. L’uscita di Conte è un brutto segnale: il ridimensionamento sarà abbastanza grosso. Simone Inzaghi sarebbe stato buono. Il discorso dell’Inter è capire da dove ripartirà, da che punto, e come andrà avanti questa cosa. L’addio di Conte scombussola l’ambiente, bisogna vedere quanti e quali giocatori andranno via».