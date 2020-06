CondÃ²: “Eriksen uno dei migliori contro il Napoli. Conte, chiaro messaggio”

Condò: “Eriksen uno dei migliori contro il Napoli. Conte, chiaro messaggio”

Paolo Condò prima di Inter-Sampdoria ha detto la sua riguardo le scelte di Antonio Conte e Claudio Ranieri, in particolare l’inserimento di Christian Eriksen.

SU ERIKSEN – Paolo Condò parla delle scelte di Antonio Conte e in particolare dell’inserimento di Christian Eriksen: «Prima dello stop Antonio Conte ha mandato un messaggio chiaro: “non ho il tempo di cambiare modulo per inserire Christian Eriksen“. Poi è successo quello che è successo, quindi non ha lasciato niente al caso. Ha lavorato per modificare il sistema tattico dell’Inter per inserire Eriksen, già visto in quella posizione contro il Napoli in Coppa Italia, e secondo molti è stato anche il migliore in campo».

LA SAMPDORIA – Paolo Condò conclude parlando delle scelte del tecnico della Sampdoria: «Ranieri fa benissimo a scegliere in base al rigore atletico e la prestanza fisica dei giocatori. La formazione che vedo adesso in campo mi sembra un po’ poverella, poi mi sorprenderà. La Sampdoria come il Torino che abbiamo visto ieri, sono squadre che fino alla fine resteranno in quella lotta».