Marani: “Con Eriksen l’Inter mette qualitÃ , ma deve essere coinvolto”

Marani: “Con Eriksen l’Inter mette qualità, ma deve essere coinvolto”

Matteo Marani, ospite in studio per “Sky Sport”, ha analizzato i temi principali di Inter-Sampdoria in campo al Giuseppe Meazza tra pochi minuti

SERVE IL FILOTTO – Marani sostiene che all’Inter serva un filotto importante per lo scudetto: «Sono andato a vedere i punti fatti dall’Inter nel girone d’andata contro le prossime avversarie, sono 31 e proietterebbero la squadra di Conte a 85. Non basterebbe, negli ultimi anni si è sempre vinto sopra i 90 punti. Serve un filotto quasi perfetto»

IL RUOLO DI ERIKSEN – Marani parla del suolo di Eriksen, anche oggi titolare: «C’è un ragionamento di profondità. E’ chiaro che l’Inter con Eriksen mette lì tanta qualità, ma deve essere coinvolto. L’Inter delle prima fase non riuscivi a fermarla nella velocità della ripartenza. A Napoli non hanno brillato gli attaccanti, è solo una partita, ma è chiaro che questa intesa offensiva va un po’ rivista»

IL RUOLO DEI NERAZZURRI – Marani parla di come è cresciuta l’importanza dell’Inter fuori e dentro dal campo: «Sicuramente ha un ruolo importante. Quella dell’Inter è stata una voce e un silenzio forte, l’Inter si era esposta per prima per bocca di Zhang. Fu criticato, ma la storia gli ha dato ragione. Hanno avuto una posizione d’attesa. E’ cresciuta, nei numeri, sta entrando nei grandi club europei e sta crescendo in Lega. Ora si tratta di fare il balzo in campo vincendo».