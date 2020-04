Commisso: “Giocatori Fiorentina vogliono ricominciare, non certo si possa”

Commisso, presidente della Fiorentina, è in collegamento da New York per “Sportitalia Mercato”. I viola sono stati una delle squadre più colpite dai contagi da Coronavirus, ma fortunatamente ieri è arrivato l’annuncio della guarigione dei giocatori (vedi articolo). I tesserati gigliati vorrebbero riprendere la Serie A.

LA PREFERENZA – Rocco Commisso parla di come la Fiorentina sta combattendo l’emergenza Coronavirus: «Abbiamo avuto dei giocatori che sono stati contagiati, ma dopo altri sono stati in ospedale fra fisioterapisti e preparatori. Abbiamo raccolto oltre cinquecentomila euro (dalle donazioni, ndr), fra stasera e domani mattina arriveremo a ottocentomila euro per aiutare quelli che soffrono, che ci proteggono dalla prima linea degli ospedali. Di questa cosa sono molto orgoglioso. Finire la Serie A? Credo che tutti i miei giocatori vogliano ricominciare, però non sono sicuro si possa fare questo».

NIENTE MERCATO – Alfredo Pedullà chiede a Commisso di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, ma è un no secco: «Lasciali stare, per oggi non ne stiamo parlando. Castrovilli ha un lungo contratto, Chiesa più o meno: lasciamoli stare».