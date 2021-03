Colonnese: «Scudetto? Milan unica che può dare fastidio all’Inter»

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato questo pomeriggio ai microfoni di “Sky Sport” e ha dato un suo parere sulla lotta scudetto che ormai sembra essersi ridotta a un duello tra le due milanesi

UNICA RIVALE – Colonnese sostiene che dopo il turno di ieri, che ha visto la Juventus cadere in casa contro il Benevento, solo il Milan possa provare a contendere il titolo alla squadra di Antonio Conte nonostante anche il distacco dalla vetta dei rossoneri non sia indifferente: «Mancano tante partite, il Milan è lì a 6 punti anche se l’Inter deve recuperare una partita. Il Milan è la squadra che più si avvicina e può dare fastidio all’Inter. Le vittorie che sta facendo sono dimostrazioni di una squadra che non molla. Vincere a Firenze non era facile, la squadra ancora ci crede per cercare di dare fastidio all’Inter»